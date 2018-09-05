Известная школа для детей с нарушениями слуха снова открылась в Новосибирске

Учреждение, работающее с 1928 года, получило новое здание в подарок на юбилей 3 сентября.

Школа №37 считается одной из лучших в стране и Сибирском федеральном округе по своему профилю, что в конце августа во время своего визита подтвердила министр просвещения Ольга Васильева. Она одобрила новое здание. Школу-интернат сделали максимально комфортной: в классах установлена уникальная звукоусиливающая аппаратура, компьютеры, интерактивные доски, проекторы, документ-камеры, многофункциональные устройства. Слабослышащие дети смогут использовать специализированные индивидуальные комплекты.