Мультимедийный исторический парк можно посетить бесплатно

Манкируем скучными лекциями и зубрежкой — в двадцать первом веке есть более современные технологии, с помощью которых можно прикоснуться к истории нашей страны в прямом смысле этого слова. Тач-панели, демонстрирующие реконструкции сражений и военных операций, интерактивные столы, управляемые наведением рук, фотоальбомы, где снимки проявляются при перелистывании страниц, — и это далеко не все форматы, способные пробудить тягу к знаниям хоть у отчаянного двоечника, хоть у взрослого, никогда не увлекающегося гуманитарными науками.

С начала года исторический парк работал в режиме бесплатного посещения мультимедийных экспозиций. За это время его посетило более шестидесяти восьми тысяя человек. В связи с большим спросом и просьбами продлить бесплатное посещение, руководством Парка было принято решение о продлении акции: с 4 апреля по 1 июля включительно жители и гости города могут бесплатно посетить 4 экспозиции исторического парка: «Романовы», «Рюриковичи», «XX век: от великих потрясений к Великой победе», «Россия — моя история: 1945 — 2016». Бесплатный билет действителен только в день получения. Экскурсионное обслуживание и аудиогид остаются платными.