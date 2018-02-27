Новосибирский художественный музей сделает науку интересной

В «Арт-цоколе» музея начался «Детский фестиваль науки», где дети узнают, почему люди мерзнут, и как заморозить газ.

Серия занятий проходит по выходным до 1 апреля. Ученые СО РАН проведут захватывающие уроки по химии, физике, анатомии и палеонтологии — дети от 7 до 12 лет смогут провести эксперименты и задать все интересующие их вопросы. Занятия объяснят, почему бывает зима, а почему — лето, как работает термометр, почему дома не делают из металла, как работают наши мышцы, почему летает воздушный шар. Кроме того, дети смогут поучаствовать в раскопках, узнают о динозаврах и отольют из монет настоящие медали.

Занятия пройдут 4, 10, 18 и 25 марта.