Система помогает диагностировать нарушения развития сосудистой системы сетчатки на самых ранних стадиях.

Новое оборудование для Детской клинической больницы №4 обошлось почти в пятнадцать миллионов рублей. На эти деньги приобрели офтальмологическую цифровую систему Ret Cam Shuttle, лазерную офтальмологическую систему, непрямой лазерный офтальмоскоп и наркозный аппарат. Как сообщили в правительстве региона: «Ретинопатия недоношенных — тяжёлое заболевание, связанное с нарушением развития сосудистой системы сетчатки. На сегодняшний день это одна из главных причин, которая может привести к необратимой потере зрения у детей раннего возраста». Новое оборудование позволяет выявить проблемы на несколько недель раньше, чем более устаревшие методы.