В Институте физики полупроводников создали тепловизоры

Изобретение поможет врачам выявлять у пациентов патологии кровообращения и дыхания.

Тепловизоры делают видеозаписи с температурой объекта с частотой сто кадров в секунду, то есть все изменения в состоянии организма можно видеть в динамике. Например, такая диагностика позволяет увидеть системные последствия инфаркта миокарда — новый прибор замеряет частоту дыхания и сердечных сокращений. По идее разработчиков тепловизоры помогут врачам оперативно получать нужную информацию о состоянии тяжелых пациентов — например, находящихся в коме или оправляющихся после серьезной травмы. Сейчас их тестируют на животных.