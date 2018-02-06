Все желающие смогут отпраздновать День российской науки, проверив свои знания физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики.



Организаторы говорят, что мероприятие открыто для людей от десяти до ста десяти лет, и пройдет в двадцати странах мира и десятках городов России. 10 февраля центральной площадкой в Новосибирске станет НГТУ, но, кроме него, жители Новосибирска смогут проверить свою эрудицию в ГПНТБ и НГОНБ, «Точке кипения» в Академпарке, Биотехнопаркев Кольцово и в арт-клубе «Публичная Академическая Библиотека». На выполнение дается полтора часа, после чего после чего «завлабы» — ведущие ученые России и мира — проведут для участников «работу над ошибками». После окончания лабораторной работы «студентов» ждут научные шоу, фильмы и демонстрации. Для тех, кто не сможет прийти на мероприятие, организаторы разместят задания на сайте openlaba.com.