Учёные предложили превратить свалку в технопарк под Новосибирском

На месте свалки предлагают построить технопарк.

Новосибирский академик СО РАН Сергей Алексеенко предложил создать под Коченево экотехнопарк с мусорным полигоном. Это предложение, которое поддержали в региональном заксобрании, было выдвинуто как вариант решения проблемы со строительством мусорного полигона в долине реки Издревой, против которого проводили акции протеста. Как сообщила «Наука в Сибири», по идее Алексеенко, технопарк будет одновременно решать экологические вопросы и служить для испытания разработок институтов СО РАН, в частности, технологиям переработки отходов. Сейчас предложение направили врио губернатора региона Андрею Травникову.