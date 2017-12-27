Новосибирские ученые нашли новый способ лечения рака

В 2017 году эффективность нового метода проверили на животных.

Об успешных исследованиях сообщило издание «Наука в Сибири». Заведующий научно-исследовательской лабораторией ИЯФ СО РАН, член-корреспондента РАН Николай Винокуров объяснил: «Утверждается, что если рентгеновское облучение делать при помощи сеточки из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растёт: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше». В настоящий момент главной задачей, которая стоит перед учеными, является определение правильной дозы облучения — они сообщили, что ими найдены способы, позволяющие увеличить выживаемость.