Новосибирские ученые доказали возраст французской наскальной живописи

Рисунок бизона в пещере Ля Грэз на юго-западе Франции был предметом научных споров.

Многим специалистам некоторые из линий наскальной живописи казались слишком свежими и четкими, но сотрудникам Института археологии и этнографии СО РАН удалось доказать, что он действительно был сделан в 35-25 тысячелетии до нашей эры. Как объяснила «Наука в Сибири», новосибирские ученые использовали метод трасологии, использующийся в криминалистике, и самостоятельно повторяли технику рисунка позднего палеолита, чтобы убедиться, что некоторые из линий не могли быть добавлены позже. Выяснилось, что эффект высветления поверхности возник из-за частичного разрушения поверхности скалы.