Жителям Новосибирска не хватает тяжелых металлов

Ученые из Института почвоведения и агрохимии СО РАН предложили обогащать будущую пищу с помощью ила.

Металлы, о которых идет речь — микроэлементы, такие как медь, кальций, магний, калий, цинк, железо, марганец, кобальт, йод, селен. Ученые видят причину их нехватки в растениях и, соответственно, в пище животных и человека, в том, что данные вещества неравномерно располагаются на территориях и со все более широким распространением интенсивно растущих сортов, которые быстрее, чем обычные, истощают почву. Необходимые вещества в большом количестве находятся в иле — сапропеле, которого много на дне озер Западной Сибири, именно его предлагают использовать для обогащения почвы, чтобы решить проблему дисбаланса.