Химик из Новосибирска удостоилась степени, которую до нее получил только Менделеев

Заслуги Елены Болдыревой признал Эдинбургский университет — она получила звание почетного доктора.

Ученый специализируется в области механохимии и высоких давлений, ее работы признаны в международном научном сообществе. Ей принадлежат уникальные исследования молекулярных органических кристаллов в условиях высоких давлений, работу над которыми она начала еще в 1990-е годы. Болдырева возглавляла группы ученых из Новосибирска и Эдинбурга, которые проводили совместные эксперименты на источниках синхротронного излучения. Кроме главного научного сотрудника Института химии твердого тела и механохимии, за всю историю почетного титула удостоились только пять российских специалистов из других сфер науки.