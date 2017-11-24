НГТУ присоединился к НГУ в рейтинге университетов стран БРИКС

Новосибирский государственный университет обошел технический почти на сто позиций.

В общий рейтинг QS BRICS Region University Rankings) вошли вузы Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, всего позиций триста. Учебные заведения оцениваются по восьми показателям, по-разному влияющим на итоговую оценку: 50% оценки — репутация вуза (30% — академическая репутация, 20% — репутация у работодателей), остальные 50% распределяются на шесть показателей: соотношение числа преподавателей к числу студентов, научные публикации (на преподавателя), доля преподавателей с ученой степенью, индекс цитирования публикаций, доля иностранных преподавателей и студентов. НГУ вошел в первую двадцатку еще три года назад и стабильно удерживал свое положение, но в 2017 забрался на девять пунктов выше и занял одиннадцатое место. Результаты НГТУ скромнее — ему досталось сто седьмое. Тем не менее, по отдельным показателям технический вуз вошел в первую сотню: шестьдесят восьмое место по репутации у работодателей, девяностое — по академической репутации, и девятнадцатое — по доле иностранных студентов.