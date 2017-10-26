В Международный день снежного барса на фото обнаружили крупную особь.

Фотоловушки установили добровольцы во время экспедиции «По следам снежного барса» — они помогают ученым отслеживать популяцию ирбисов. Поездки проходят не первый год, и в этот раз камера была установлена в новом месте — средней части хребта Чихачёва в горах Алтая. Ранее там обнаружили следы самки снежного барса с детенышем и еще нескольких молодых кошек, и добровольцы надеялись, что ирбисы туда вернутся. Теперь предстоит обработать снимки, чтобы выяснить, новые ли это особи или они уже попадались в объективы исследователей ранее. Популяция снежных барсов составляет всего несколько тысяч, эти хищники занесены в Красную книгу.