В новосибирском институте объяснили взаимосвязь лишнего веса и генетики

Ученые Федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики СО РАН изучают ожирение на примере мышей.

Специалисты пришли к выводу, что наследственность влияет на лишний вес, даже если не принимать во внимание питание. Они изучают мутации, затрагивающие функции систем, отвечающих за углеводно-жировой обмен, которые общие у животных и человека. Например, в определённом возрасте у млекопитающих возникает ожирение без изменений в питании, уровне активности и при нормальной наследственности. Ученые предположили, что это связно с экспрессией генов, регулирующих углеводно-жировой обмен, в позднем взрослом возрасте. Для проверки гипотезы они оценили параметры обмена и экспрессию генов в белом и буром жире у чёрных мышей разного возраста.

С возрастом у мышей нарушается процесс захвата тканями глюкозы — в раннем взрослом возрасте особи более активны, и им требуется больше энергии, к позднему возрасту экспрессия генов снижается, поскольку двигательная активность сбавляется. Объединённые в одну возрастную категорию взрослые мыши трёх и шести месяцев существенно отличаются по экспрессии генов и степени развития ожирения. Главный научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН Надежда Бажан объясняет: «Наши результаты ставят ряд вопросов, которые могут быть интересны для понимания данных процессов в популяции человека. В частности, есть ли у мужчин в позднем взрослом возрасте (30 лет) схожие изменения транскрипции генов, увеличение доли жира и нарушения метаболизма глюкозы? Ведь если у них так же развивается физиологическое ожирение к позднему взрослому возрасту, то нужно учитывать этот момент при создании методик коррекции веса. Кроме того, нормальное физиологическое ожирение может ускорить развитие ожирения под влиянием остальных факторов — переедание, гиподинамия, наследственность».