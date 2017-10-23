Гостям научного фестиваля расскажут, почему не нужно бояться ГМО-продуктов

В Новосибирске второй раз пройдет фестиваль «Кстати. Революции в науке».

Организаторы видят главной задачей мероприятия — вывести науку из исследовательских институтов и лабораторий и познакомить обычных людей с проблемами, которыми занимаются ученые. Например, гости узнают, почему не нужно бояться рака, что из себя представляют ГМО-продукты и можно ли путешествовать во времени. В программе фестиваля — не только лекции и публичные обсуждения, но и кинопоказы, театральная постановка Science Drama и концерт игры на терменвоксе от правнука создателя инструмента Льва Термена. Звук получается, когда исполнитель перемещает руки в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн.

Фестиваль «Кстати. Революции в науке» пройдет с 25 по 29 октября, вход на мероприятия свободный по предварительной регистрации.