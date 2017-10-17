На территории «Европейского берега» нашли артефакты эпохи бронзы

Археологи нашли уникальные предметы, датирующиеся третьим тысячелетием до нашей эры.

Могильник эпохи бронзы был обнаружен на комплексе «Турист-2» - месте недалеко от центра Новосибирска, где идет строительство нового микрорайона. Участок оказался зажат между жилыми домами. Среди обнаруженных предметов - поясные пряжки, пластическая скульптура из камня, изделия из кости и бивня мамонта, костяки людей и керамика. По предварительной оценке специалистов, могильник принадлежит кротовской культуре, и находка является достойной Эрмитажа - уникальным находкам несколько тысяч лет. Сейчас археологи развернули на территории широкомасштабные работы — им нужно успеть до момента, когда на участке начнется строительство зданий.