Новосибирские ученые получили миллион на двоих от L'Oreal

Екатерина Грайфер из Института неорганической химии имени А.В. Николаева СО РАН подавала заявку на стипендию несколько раз — конкурс очень большой и доходит до тридцати человек на место. Ее работа посвящена низкоразмерным углеродным материалам, один из которых, графен, эффективно поглощает различные загрязнители. Исследование Лидии Кибис из Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН пока не имеет практического значения и является фундаментальным — она изучает катализаторы и способы повышения их стабильности.

Для обеих ученых стипендия стала неожиданностью — каждый год ее получают всего десять человек.