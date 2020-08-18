Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

РИА Новости сообщило, что глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой дать родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Она привела данные опросов 1,6 тысячи родителей из 75 регионов, согласно которым 56% планируют сопроводить своего ребенка на первый урок. 83% придется для этого брать отгул или отпуск для свой счет.

Маркс пояснила, что, по мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября необходимо для спокойствия ребенка, который испытывает «сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную».