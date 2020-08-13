Теперь окончательно: в новосибирских школах отменили линейки на 1 сентября

В мэрии Новосибирска рассказали, как начнется новый учебный год в школах Новосибирска. Общие школьные линейки отменили, как именно будут проходить праздничные мероприятия в каждом классе, должны решить сами учебные заведения.

Каждый класс должен иметь индивидуальный кабинет для занятий по всем предметам, кроме уроков изобразительного искусства, трудового обучения, физкультуры, физики, химии, информатики. В мэрии объяснили, что школы будут работать по смешанной модели – в частичным использованием дистанционного обучения. Чем больше в школе учеников и чем выше нагрузка на образовательное учреждение, тем больше предметов переведут на этот режим. Ожидается, что школьники начальных классов будут пять дней в неделю учиться очно, а шестой – дистанционно. Старшеклассники могут проходить уроки таким образом 2 или 3 раза в неделю.