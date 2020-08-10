Губернатор подтвердил, что детские сады Новосибирска скоро вернутся к работе в обычном режиме

На оперативном совещании 10 августа губернатор Травников сообщил, что в связи с хорошей динамикой решено открыть рестораны, сауны и бассейны. Ранее мэр Новосибирска называл 17 августа как дату, когда вернутся к обычной работе детские сады города. Губернатор сообщил, что эти планы все еще в силе. «Также подтверждаю, что с 17 августа решением муниципальных властей мы возобновляем работу детских садов в обычном режиме. Далее — готовимся к решению по фитнес-клубам. И, конечно же, самое главное событие, которое мы должны подготовить — это начало учебного года 1 сентября в обычном, привычном для нас формате», — сказал на совещании Андрей Травников.