В Новосибирске объявили результаты ЕГЭ по математике

Всего в ЕГЭ приняли участие 7185 выпускников. 8,9% не сдали экзамен. Баллы выше 80 получили 37,4% выпускников — примерно столько же, что и в прошлом году.Как сообщили в Новосибирском институте мониторинга и развития образования, 6 из тех, кто сдал математику на 100 баллов живут в Советском районе, 5 — в Центральном и 2 — выпускники прошлых лет.

Ранее в Новосибирской области подвели итоги ЕГЭ после экзаменов по географии, информатике, литературе и русскому языку.