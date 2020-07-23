Губернатор Травников создал оперативный штаб, который будет курировать подготовку к новому учебному году

В состав штаба вошли представители Правительства Новосибирской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области, мэрии Новосибирска, руководители образовательных организаций и другие.

Из-за пандемии коронавируса власти региона до сих пор прорабатывают порядок и режим работы школ с учетом правил и методических рекомендаций Роспортебнадзора. Одна из задач, которую предстоит решить — обеспечение бесплатным горячим питанием школьников начальных классов с 1 сентября, чтобы выполнить одно из положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации. На пресс-конференции 22 июля губернатор Травников сообщил, что в школах Новосибирска проведут праздничные линейки 1 сентября.