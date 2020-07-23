63 стобалльника: в Новосибирской области подвели итоги ЕГЭ после 4 экзаменов

Количество школьников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов, выросло — в прошлом году таких было всего 50. «ЕГЭ в этом году проходил в особых, непростых условиях. В первую очередь, непростых для выпускников и их родителей. Кончено, были опасения и у педагогов, и у родителей, что это может повлиять в худшую сторону на результаты госэкзамена. По крайне мере, по итогам четырех предметов, эти опасения не подтверждаются», — сообщил губернатор Андрей Травников.

Лучше всего выпускники сдали русский язык и географию — средний балл по этим предметам вырос на 4 и 5 единиц. Результаты по информатике в прошлом году были выше.