Новый учебный год в школах Новосибирска начнется в очном формате

а оперативном совещании 15 июня губернатор Андрей Травников сообщил: «Конечно, мы не готовились к тому, что нам преподнесла эпидемия коронавируса — к тотальному масштабному дистанционному образованию во всех школах. Будем надеяться, что подобные испытания дистанционного образования нам больше проводить не придется, потому что нужно признать: такое массовое заочное образование не равнозначно общению с педагогами, со сверстниками». Он пообещал, что новый учебный год в регионе начнут в традиционном очном формате. Представителям Министерства образования поручили составить план мер, которые необходимо предпринять, чтобы улучшить качество дистанционного образования.

В регионе сохранятся более жесткие подходы к ведению карантина в образовательных учреждениях, если в них будет расти количество заболевших, включая ОРВИ и грипп. «Для того, чтобы те классы, те школы, которые вынуждены будут уходить в предстоящий эпидсезон на карантин не отставали от программы, будем использовать опыт дистанционного образования, который мы накопили в течение этого учебного года», — объяснил Травников.