Как много вы знаете про библиотеки?

Акция пройдет 27 мая. Участникам диктанта дадут 30 вопросов, посвященных библиотечным понятиям и терминам, истории развития библиотек, профессии библиотекаря и библиотекам Новосибирской области.Все, кто успешно справятся с испытанием, получат электронные сертификаты. Участвовать может любой житель Новосибирской области, независимо от возраста, образования и социальной принадлежности совершенно бесплатно.

Зарегистрироваться необходимо 27 мая с 10.00 до 17.00 по новосибирскому времени и выполнить предложенные задания на сайте. С 6 по 26 мая в помощь будущим участникам «Библиотечного диктанта» ежедневно в группе размещаются материалы, на основе которых будут подготовлены задания.