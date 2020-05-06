«Последние звонки» отменят в Новосибирске

Из-за пандемии коронавируса власти приняли решение отменить все массовые мероприятия в конце учебного года. Это означает, что в мае не состоятся традиционные «последние звонки» для выпускников. Об этом соообщила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова.

Отменят ли выпускные в июне, пока непонятно — это решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки и указаний федерального Минобразования. На днях Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что даты ЕГЭ могут опять измениться.