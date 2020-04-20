Новосибирским школьникам планируют выдавать сухие пайки

О таких планах Министр образования Новосибирской области упомянул еще в пятницу во время прямого эфира. 20 апреля Сергей Федорчук сообщил о пайках на оперативном совещании: «В субботу мы приняли решение о распоряжении из правительства по поводу выдачи сухих пайков. С муниципалитетами отработали, сегодня свое письмо направили рекомендательное, разъяснительное. За эту неделю все процессы необходимо запустить в работу, чтобы реализовать это решение».