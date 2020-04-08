Лаборатории Новосибирской области делают более тысячи трехсот проб на COVID-19 за день

На днях к лабораториям Роспотребнадзора подключился Федеральный исследовательский центр Фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН (ФИЦ ФТМ СО РАН). Институт проводит тестирование примерно семисот проб, поступающих из медицинских организаций.

Как пояснила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова, в настоящее время на территории Новосибирской области суммарно проведено более трех тысяч исследований на коронавирус. Сейчас государственным организациям помогают лаборатория «Инвитро», лаборатория Областной клинической больницы, инфекционной клинической больницы No1. Добавляются «Клиническая больница «РЖД-Медицина», и, в ближайшее время, – Центр новых медицинских технологий. Общая мощность вместе с лабораториями Роспотребнадзора составляет более тысячи трехсот проб в сутки, на следующей неделе это количество планируют увеличить еще на триста.