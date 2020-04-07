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Стало известно предположительное раписание ЕГЭ в 2020 году

ЕГЭ планируют перенести на две недели.

По опубликованному проекту постановления Министерства просвещения, который еще не подписан, экзамены в 2020 году должны прийтись на период с 8 по 29 июня.

8 июня — география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

11 июня — русский язык;

15 июня — математика базового и профильного уровней;

18 июня — история, физика;

22 июня — обществознание, химия;

25 июня — иностранные языки (за исключением устной части), биология;

26, 29 июня — иностранные языки (устная часть).

В проекте приказа предусмотрены резервные дни для выпускников, которые не смогли сдать ЕГЭ в марте из-за эпидемии коронавируса и тех, кто по какой-то причине пропустит основной день своего экзамена по определенному предмету.

1 июля - русский язык;

2 июля - биология и иностранные языки (письменная часть);

3 июля - география, литература, информатика,иностранные языки (устная часть);

6 июля - математика (базовая и профильная);

7 июля - история, физика;

8 июля - обществознание, химия;

10 июля - резерв по всем учебным предметам;

11 июля - резерв по всем учебным предметам.

Лидия Осинцева ,
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