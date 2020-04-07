ЕГЭ планируют перенести на две недели.
Стало известно предположительное раписание ЕГЭ в 2020 году
По опубликованному проекту постановления Министерства просвещения, который еще не подписан, экзамены в 2020 году должны прийтись на период с 8 по 29 июня.
8 июня — география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
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11 июня — русский язык;
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15 июня — математика базового и профильного уровней;
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18 июня — история, физика;
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22 июня — обществознание, химия;
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25 июня — иностранные языки (за исключением устной части), биология;
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26, 29 июня — иностранные языки (устная часть).
В проекте приказа предусмотрены резервные дни для выпускников, которые не смогли сдать ЕГЭ в марте из-за эпидемии коронавируса и тех, кто по какой-то причине пропустит основной день своего экзамена по определенному предмету.
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1 июля - русский язык;
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2 июля - биология и иностранные языки (письменная часть);
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3 июля - география, литература, информатика,иностранные языки (устная часть);
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6 июля - математика (базовая и профильная);
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7 июля - история, физика;
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8 июля - обществознание, химия;
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10 июля - резерв по всем учебным предметам;
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11 июля - резерв по всем учебным предметам.
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