Стало известно предположительное раписание ЕГЭ в 2020 году

По опубликованному проекту постановления Министерства просвещения, который еще не подписан, экзамены в 2020 году должны прийтись на период с 8 по 29 июня.

8 июня — география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

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11 июня — русский язык;

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15 июня — математика базового и профильного уровней;

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18 июня — история, физика;

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22 июня — обществознание, химия;

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25 июня — иностранные языки (за исключением устной части), биология;

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26, 29 июня — иностранные языки (устная часть).

В проекте приказа предусмотрены резервные дни для выпускников, которые не смогли сдать ЕГЭ в марте из-за эпидемии коронавируса и тех, кто по какой-то причине пропустит основной день своего экзамена по определенному предмету.

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1 июля - русский язык;

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2 июля - биология и иностранные языки (письменная часть);

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3 июля - география, литература, информатика,иностранные языки (устная часть);

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6 июля - математика (базовая и профильная);

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7 июля - история, физика;

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8 июля - обществознание, химия;

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10 июля - резерв по всем учебным предметам;

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11 июля - резерв по всем учебным предметам.