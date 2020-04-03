Школы Новосибирской области с 6 апреля переходят на дистанционное обучение

«Первая модель – реализация образовательной программы исключительно на основе дистанционных технологий. Вторая – применение дистанционных технологий с использованием различных средств связи и сервисов (для школ, где скорость Интернета не позволяет проводить занятия в режиме реального времени). В этом случае материалы передаются ученикам через электронную почту, мессенджеры или другие способы. Третья модель, касающаяся, в первую очередь, сельской местности, допускает посещение малокомплектных школ при строгом соблюдении всех санитарных требований. Также они могут организовать подготовку и передачу заданий через классных руководителей», – разъяснил на брифинге в Правительстве региона министр образования Сергей Федорчук.

Организации среднего профессионального образования и вузы также перейдут на дистанционное обучение. Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп. В учреждениях дополнительного образования каникулы продлятся до 13 апреля — затем будут приниматься дальнейшие решения.