Создатели Тотального диктанта проведут онлайн-марафон: рассказываем, как он пройдет 4 апреля

Тотальный диктант в привычном формате вернется 17 октября, но 4 апреля состоится совершенно бесплатный онлайн-марафон. Семь часов лекций прочитают лучшие эксперты и приглашенные гости.



Трендовый рассказ Антона Сомина будет о названиях болезней названиях болезней (коронавирус там тоже будет); Ольга Северская расскажет о современной деловой коммуникации, которая поможет даже получить арендные каникулы в период кризиса; Светлана Друговейко-Должанская раскроет минимум три дополнительных буквы нашего алфавита и одну, которая появилась буквально пару недель назад; Кира Дружинина считает, что к субботнему вечеру надо готовиться в обед, и посоветует, какой из синонимов слова выпить подобрать на сегодня; Илья Стахеев научит спокойствию в непростое время и объяснит, как отличать фейки от реальных новостей; Галина Юзефович объяснит, почему не надо читать то, что не нравится.



«Вишенка на торте» ― диктант от Владимира Пахомова «Время, вперед!» , разбор текста пройдет в прямом эфире.



Специальные гости онлайн-марафона ― группа «Ундервуд», автор ютьюб-канала «Читалочка» Полина Парс, радиоведущий и журналист Игорь Ружейников и писатель, автор текста Тотального диктанта ― 2020 Андрей Геласимов.



Подробная программа и регистрация на онлайн-марафон по ссылке.