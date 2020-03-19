«Тотальный диктант - 2020» переносится на осень

Карантин стал причиной недавнего переноса третьего Тотального путешествия, которое только начало свой путь в Эстонии и было вынуждено его прекратить через три дня на территории Калининграда. В своем официальном обращении организаторы объяснили: ««Тотальный диктант» состоялся уже шестнадцать раз и никогда не нарушал традиций: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле. Огромные подготовительные усилия всех без исключения организаторов проекта по всему миру не давали даже зародиться мысли о переносе даты акции по какой-либо причине. Но обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только (или не столько) о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения. Даже в тех городах, где не было зарегистрировано ни одного зараженного, уже вводятся запреты на массовые сборы людей (это влияет не только на проведение мероприятий, но и организацию процесса обучения и работы)».

Очные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту» будут проходить по плану, если не будут введены новые запреты. На проведение онлайн-курсов повлиять ничего не может: они будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке.