Минстрой Новосибирской области разработал новый порядок, который поможет дольщикам «долгостроев»

Как прокомментировал министр строительства Иван Шмидт, новый документ, разработанный специалистами министерства, предполагает создание базы данных, в которую войдут граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, строящиеся здания которых не включены в прежний реестр проблемных объектов.

Он также напомнил, что в регионе действуют инструменты государственной поддержки, которые позволяют индивидуально работать по каждому дому. В их числе — применение механизма масштабных инвестиционных проектов, сокращение сроков присоединения новостроек к инженерным сетям, поддержка министерства при составлении застройщиками заявок на выделение средств ППК «Фонд» на достройку объектов и другие. Они помогли активизировать решение вопросов по нескольким проблемным домам, например, долгострою на улицах Герцена и Пролетарская.