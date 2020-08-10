В ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение Правительства.
Минстрой Новосибирской области разработал новый порядок, который поможет дольщикам «долгостроев»
Как прокомментировал министр строительства Иван Шмидт, новый документ, разработанный специалистами министерства, предполагает создание базы данных, в которую войдут граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, строящиеся здания которых не включены в прежний реестр проблемных объектов.
Он также напомнил, что в регионе действуют инструменты государственной поддержки, которые позволяют индивидуально работать по каждому дому. В их числе — применение механизма масштабных инвестиционных проектов, сокращение сроков присоединения новостроек к инженерным сетям, поддержка министерства при составлении застройщиками заявок на выделение средств ППК «Фонд» на достройку объектов и другие. Они помогли активизировать решение вопросов по нескольким проблемным домам, например, долгострою на улицах Герцена и Пролетарская.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.