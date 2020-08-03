Правительство снизило размер первоначального взноса по льготной ипотеке

Поставление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Программа позволяет взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых. Разницу между этой ставкой и рыночной ипотечной банкам возместит государство, это распространяется на весь срок кредитования. Максимальный размер займа для регионов составляет 6 миллионов рублей. Срок ипотеки — до 20 лет, а оформить сделку по льготной программе необходимо до 1 ноября 2020 года.