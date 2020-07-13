Генеральный директор ГК «Стрижи» назначен руководителем федеральной комиссии по градостроительной деятельности

Кандидатуру Игоря Белокобыльского утвердил президент НОЗА, главный консультант заместителя председателя правительства России по оптимизации строительной сферы Леонид Казинец. Экспертная группа создана для реализации правительственного плана по трансформации делового климата. Он направлен на снятие регуляторных барьеров, ускорение темпов роста инвестиций и улучшение делового климата. Комиссия Белокобыльского курирует предложения в сфере градостроительной документации, территориального планирования и земельного администрирования.