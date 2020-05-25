Хорошие новости: ЖК«Новомарусино» могут достроить

Отчаявшиеся люди «заселились» в свои недостроенные квартиры и выложили в сеть видео того, как они «обустраиваются» в новом жилье. В Правительстве Новосибирской области отреагировали на протест дольщиков, которые ждут свои квартиры уже несколько лет.

Министерство строительства Новосибирской области пояснило, что долгострои в ЖК «Новомарусино» вошли в число шести домов, заявленных на финансирование завершения строительства с участием публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Для этого в ППК «Фонд» арбитражным управляющим направлен необходимый пакет документов. Кроме того, заранее туда было представлено ходатайство Правительства Новосибирской области. Решение о том, целесообразно ли завершить строительство или выплатить дольщикам денежную компенсацию, будет принимать Наблюдательный Совет ППК «Фонд». Он проведет оценку представленного пакета документов, назначит инструментальное обследование объекта специализированной экспертной организацией и сделает оценку необходимых сумм.