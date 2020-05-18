Новосибирским медработникам, борющимся с коронавирусом, пообещали сделать все полагающиеся доплаты до 18 часов 18 мая

В минувшие выходные министерство здравоохранения региона совместно с медицинскими организациями Новосибирской области доначислило стимулирующие выплаты всем категориям медицинских работников, которые определены постановлением Правительства от 15 мая 2020 года.

Андрей Травников заверил, что суммы выплат, которые персонал получил в апреле, не снизят: «Медики, которые в апреле работали больше, кто-то на полторы ставки, беспокоятся – не будут ли проведены корректировки и не будут ли снижены суммы выплат, которые они получили в апреле за переработку? Первое: эти выплаты необходимо сохранить. Второе: за май все выплаты надо обеспечить так же, как за апрель. Если для этого нужно привлечь средства областного бюджета – просьба к министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко – присоединиться к решению задачи. Те медики, которые берут на себя наибольшую нагрузку, работают с переработкой, должны в мае получить столько же, сколько они получили в апреле». Министр здравоохранения пообещал, что сегодня всем медработникам перечислят обещанные средства.