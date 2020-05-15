Первая весна в «Альгамбре»: новое место в Новосибирске, где можно погулять и сделать красивые фото!

Кажется, что все это появилось само собой, но в «Альгамбру» было вложено много любви, ума и труда. Ещё вчера на Площади Кондратюка был пустырь, потом суровый строительный забор, из-за которого пробилась яркая сияющая башня Prime House. Все растения отлично пережили зиму, и теперь в солнечные деньки здесь очень приятно гулять и делать красивые фото.