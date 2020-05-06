Когда можно требовать снижения арендной платы?

30 апреля Верховный Суд РФ выпустил второй обзор судебной практики по вопросам применения «антикоронавирусного» законодательства. В нем разбирается и вопрос снижения арендной платы.

Раньше споры вызывала статья 19 Федерального закона № 98-ФЗ. Несмотря на то, что в ней указывалось право арендатора недвижимого имущества потребовать уменьшения арендной платы в связи с невозможностью его использования в результате принятия органами государственной власти решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, она не давала точного ответа на вопрос — обязан ли арендодатель удовлетворить это требование. Теперь стало ясно: если арендодатель отказывается уменьшить арендную плату, арендатор вправе подать иск, чтобы обязать его это сделать. Право уменьшить арендную плату распространяется на всех без исключения, вне зависимости от рода деятельности. Единственное условие — использование арендованного помещения должно быть невозможно в связи с введенными государством ограничениями.