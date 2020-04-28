ЖКХ во время эпидемии коронавируса: что изменилось?

Главное изменение — службам запрещено отключать коммунальные услуги за долги. Также власти ввели временный мораторий на пени и штрафы за просрочки квартплаты, коммунальных платежей и взносов за капитальный ремонт — это сделано для того, чтобы людям было проще соблюдать режим самоизоляции.

Тем, кому в ближайшее время нужно было проверить счетчики, можно отложить и это дело до 1 января 2021, даже если срок поверки уже истек. Неустойка взыскиваться не будет, в случае возникновения проблем можно сослаться на постановление от 2 апреля 2020 года.

Если срок действия субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг истекает в срок с 1 апреля до 1 октября, их продлят автоматически.