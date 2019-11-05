XII Международный студенческий джазовый фестиваль пройдет в Новосибирске

Первый студенческий джазовый фестиваль прошёл в ноябре 2005 года. Его организаторами были Центр культуры НГТУ и выпускник университета Игорь Верба. С 2009 года фестиваль стал международным. В этом году он будет проходить в течение трех дней на площадках концертного зала Центра культуры НГТУ, концертного зала Новосибирского музыкального колледжа им. А. Мурова и Государственного концертного зала им. А. Каца Новосибирской филармонии.



Программа:

14 ноября

19:00 - 21:30 — торжественное открытие фестиваля, концертный зал Центра культуры НГТУ

Участвуют биг-бэнд ERA (Кемеровский институт культуры), биг-бэнд «Академии джаза» (Москва), джаз-оркестр НГТУ, джаз-бэнд Berklee College of Music (Бостон, США).



15 ноября

18:30 - 21:00, концертный зал Новосибирского музыкального колледжа им. А. Мурова

Участвуют биг-бэнд ERA (Кемеровский институт культуры), биг-бэнд «Академии джаза» (Москва), квартет саксофонистов джазовой школы им. Кима Назаретова (Ростов-на-Дону), сейшн-ансамбль Новосибирского музыкального колледжа им. А. Мурова, джаз-бэнд Berklee College of Music (Бостон, США).



16 ноября

18:00 - 21:00 — гала-концерт фестиваля, Государственный концертный зал им. А. Каца Новосибирской филармонии

Участвуют биг-бэнд «Академии джаза» (Москва), джаз-бэнд Berklee College of Music (Бостон, США): Карен Шираиши (фортепиано), Тейлор Динин Кристмон (вокал), Акили Брэдли (труба), Никос Хадзитсакос (контрабас), руководитель — Рон Сэведж (ударные); джаз-оркестр НГТУ, квартет саксофонистов джазовой школы им. Кима Назаретова (Ростов-на-Дону), биг-бэнд ERA (Кемеровский институт культуры), биг-бэнд Новосибирского музыкального колледжа им. А. Мурова, заслуженный артист России Владимир Толкачев