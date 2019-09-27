BURN TOUR доедет до Новосибирска в октябре

Новый BURN Tour стал еще больше, ярче и громче и расширился до семи городов России, охватив всю страну от Москвы до Владивостока. До Новосибирска тур доберется 26 октября. В клубе «Подземка» прогремят самые свежие и громкие бэнгеры последних лет. Saluki — рэпер с битмейкерским прошлым, органично вписывающийся в коллаборации с самыми разными артистами. В этом году лайнап пополнился восходящими звездами новой хип-хоп-волны ЛАУД. Музыкальную поддержку хедлайнерам составят авторы самых громких вечеринок Санкт-Петербурга — диджеи из объединения AVG.

Попасть на вечеринку сможет каждый, пройдя быструю регистрацию на сайте и загрузив промокод из-под крышек банок BURN. Промокоды можно обменять на коины в личном кабинете. Билеты на вечеринки будут появляться партиями. Первая партия early birds билетов — два кода. Second release — три кода. Final release — четыре кода.

Кроме того, энергетический напиток BURN совместно с хип-хоп радиостанцией STUDIO 21 запустит масштабный поиск восходящих хип-хоп-талантов в каждом из городов тура. Конкурс позволит молодым артистам выступить на BURN Tour, заявить о себе на всю страну и вывести свою карьеру на новый уровень. Все, что для этого нужно, — выложить ВКонтакте собственный хип-хоп-трек в любом виде (аудиозапись, клип или ссылка на музыкальный сервис) с хэштегом #BURNBANGER. Каждый сможет проголосовать за участников, которые выступят совместно с артистами тура на одной сцене в городах тура. Выступления выбранных музыкантов будут записаны на видео, и откроется народное голосование за лучшего в своём регионе.

Победители голосования в каждом городе поедут в Москву на радио STUDIO 21 и запишут совместный трек, а также в прямом эфире исполнят свои песни. В этот же день в эфире радиостанции будут объявлены три суперфиналиста, которые выступят на финальном концерте со своими бэнгерами. Там же, в Глаклубе, основываясь на результатах зрительских голосований и мнении авторитетного жюри, объявят победителя тура, который получит главный приз — возможность записать свой трек с профессиональным продюсированием, а затем попадёт в ротацию STUDIO 21 и получит поддержку от VK Music.