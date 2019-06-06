Симфонический оркестр Новосибирской области покорил Великобританию

Предыдущие гастроли музыкантов в Великобритании прошли в 1995 году под руководством Арнольда Каца. «В стране, где высочайшие стандарты работы оркестров, у публики был очень горячий прием. Выступление коллектива получило очень высокую оценку от зарубежной музыкальной критики. Рецензия будет опубликована во всемирно известном издании Musical opinion — старейшем британском журнале о классической музыке, что также является особым знаком признания», — рассказал главный дирижер Томас Зандерлинг. Коллектив получил приглашение еще на один гастрольный тур по Великобритании в сезоне 2020-2021, а в ноябре Новосибирский академический симфонический оркестр отправится в большой тур по Германии в рамках «Русских сезонов» и даст концерт в Москве.