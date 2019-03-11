Новосибирский рэпер выпустил новый клип

Песня California входит в альбом Sayonara Boy 143, который вышел в прошлом году — машина с этой надписью появляется в одной из первых сцен. Главная анимационная героиня клипа, как считают поклонники рэпера — Анастасия Ивлеева, в одном из комментариев отметили: «Крови нет, Ивлеева есть? Нууу.. точно влюбился» (орфография сохранена). В видео, которое фанаты называли, «одновременно милым и ржачным», есть отсылки к известным сценам из американских фильмов — «Титаник», «Супермен», «Звонок», «Кинг-Конг» и других.