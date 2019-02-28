На фестивале «мARTовский KOD» прозвучат мировые премьеры

С 1 по 5 марта Новосибирская филармония встречает на своей сцене сочинения современных композиторов и классиков двадцатого века. Почему это событие нельзя пропустить, объясняют заслуженный артист России, пианист Алексей Гориболь и музыковед, редактор Санкт-Петербургской филармонии Марина Монахова.

Алексей Гориболь, пианист, заслуженный артист России:

– Приглашение на фестиваль «мARTовский KOD» – большое событие для меня, так как я впервые буду играть в Новосибирске. В программе – два шедевра Леонида Десятникова: недавно созданное сочинение «Буковинские песни. 24 прелюдии для фортепиано» и легендарный цикл конца 1980-х «Любовь и жизнь поэта» на стихи Д. Хармса и Н. Олейникова, который мы исполним с замечательной певицей Юлией Корпачевой.

Современная музыка – это наиболее актуальная и очень разнообразная часть общего музыкального пространства, к которой исполнители испытывают вполне закономерный интерес. Задача фестиваля «мARTовский KOD», как и других фестивальных проектов современной музыки в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Перми, – представить сочинения современных композиторов в очень хорошем, качественном исполнении.

Что касается «Буковинских песен», то для меня быть первым интерпретатором нового произведения композитора – почетно, интересно и ответственно. Я знаю, какое впечатление творчество Десятникова производит по всему миру, поэтому абсолютно уверен, что в рамках фестиваля «мARTовский KOD», проходящем в городе со столь высокими культурными традициями, концертная программа из произведений этого композитора станет незабываемым событием.