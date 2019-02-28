На фестивале «мARTовский KOD» прозвучат мировые премьеры
С 1 по 5 марта Новосибирская филармония встречает на своей сцене сочинения современных композиторов и классиков двадцатого века. Почему это событие нельзя пропустить, объясняют заслуженный артист России, пианист Алексей Гориболь и музыковед, редактор Санкт-Петербургской филармонии Марина Монахова.
Алексей Гориболь, пианист, заслуженный артист России:
– Приглашение на фестиваль «мARTовский KOD» – большое событие для меня, так как я впервые буду играть в Новосибирске. В программе – два шедевра Леонида Десятникова: недавно созданное сочинение «Буковинские песни. 24 прелюдии для фортепиано» и легендарный цикл конца 1980-х «Любовь и жизнь поэта» на стихи Д. Хармса и Н. Олейникова, который мы исполним с замечательной певицей Юлией Корпачевой.
Современная музыка – это наиболее актуальная и очень разнообразная часть общего музыкального пространства, к которой исполнители испытывают вполне закономерный интерес. Задача фестиваля «мARTовский KOD», как и других фестивальных проектов современной музыки в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Перми, – представить сочинения современных композиторов в очень хорошем, качественном исполнении.
Что касается «Буковинских песен», то для меня быть первым интерпретатором нового произведения композитора – почетно, интересно и ответственно. Я знаю, какое впечатление творчество Десятникова производит по всему миру, поэтому абсолютно уверен, что в рамках фестиваля «мARTовский KOD», проходящем в городе со столь высокими культурными традициями, концертная программа из произведений этого композитора станет незабываемым событием.
Марина Монахова, музыковед, редактор Санкт-Петербургской филармонии:
– В программе фестиваля «мARTовский КОD» заявлена разная музыка – от сочинений Стравинского, Орфа и Бернстайна, которых уже по праву можно назвать классиками двадцатого века, до пьес наших современников. Один из концертов фестиваля мне кажется особенно важным: впервые в Новосибирске прозвучат «Буковинские песни» Леонида Десятникова – нашего современника и одного из крупнейших российских композиторов. Это цикл из двадцати четырех прелюдий для фортепиано, премьера которого состоялась в июне 2018 года в Перми на Дягилевском фестивале. Хореограф Алексей Ратманский поставил на эту музыку балет в Нью-Йорке, они звучали в Лондоне, Париже, Петербурге и Москве. И, мне кажется, очень важно для Новосибирска встать в один ряд с этими городами. Стереотип о том, что современная музыка – это неблагозвучно и заумно, разбивается о музыку Десятникова: она мелодична и красива, но при этом совсем не проста.
Прикосновение к современному искусству пробуждает наши рецепторы, позволяет почувствовать нерв, который живет и болит сегодня, дает ответы на вопросы, которые стоят перед культурой сейчас. Воспитав в себе открытость к новому, мы другими ушами услышим и классику – глубже и проницательнее и, возможно, иначе посмотрим на жизнь – более терпимо и мудро.
Фото: Елена Полякова (2), архивы пресс-служб (1)
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