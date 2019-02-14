VI Транссибирский арт-фестиваль представит в Новосибирске мировые премьеры

Весной зрителей ждут тринадцать концертов в Новосибирске и пять в области — Искитиме, Маслянино, Кольцово, Краснообске. Как обычно музыкальный праздник откроет новые звездные номера, продемонстрирует мировые премьеры и готовит для своих гостей множество сюрпризов. Откроется фестиваль концертом Рахманинова, с Новосибирским симфоническим оркестром под управлением Томаса Зандерлинга сыграет маэстро Репин. В программе также запланирован нашумевший российский проект «Черт, солдат и скрипка». В фестивале примут участие дирижёры, скрипачи и виолончелисты из Франции, Китая, Швейцарии, Швеции, Черногории и Бразилии.