Новый формат: Новосибирская филармония устроит Shake Fest
С 24 октября по 2 ноября Филармония дает зеленый свет музыке молодежных субкультур: хип-хоп, классика, рэп, фолк, поп, джаз.
Формат Shake Fest нетипичный: в каждом концерте оркестры и ансамбли по принципу батла столкнутся с известными исполнителями хайповой музыки — популярными музыкантами и рэперами Германии, России, США, Франции, Швейцарии.
В программе фестиваля:
24 октября, 20 часов
Филармонический камерный оркестр и Группа Einshoch6, хип-хоп (Германия)
Дирижер – Алим Шахмаметьев
Ведущий – Андрей Фролов
27 октября, 20 часов
Фольклорный ансамбль «Рождество» и группа Sax machine (Франция)
30 октября, 20 часов
Вокальный ансамбль Павла Шаромова и Эрик Мунг, вокал (Швейцария)
2 ноября, 19 часов
Ансамбль «Маркелловы голоса» и группа Six appeal (США). Грандиозный батл битбоксеров.
2 ноября, 21 час, Концертный холл Государственного концертного зала имени А.М. Каца
Art baden quartet (США)
А после выступления квартета джем-сейшн с другими участниками фестиваля.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.