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Новый формат: Новосибирская филармония устроит Shake Fest

С 24 октября по 2 ноября Филармония дает зеленый свет музыке молодежных субкультур: хип-хоп, классика, рэп, фолк, поп, джаз.

Формат Shake Fest нетипичный: в каждом концерте оркестры и ансамбли по принципу батла столкнутся с известными исполнителями хайповой музыки — популярными музыкантами и рэперами Германии, России, США, Франции, Швейцарии.

В программе фестиваля:

24 октября, 20 часов
Филармонический камерный оркестр и Группа Einshoch6, хип-хоп (Германия)
Дирижер – Алим Шахмаметьев
Ведущий – Андрей Фролов

27 октября, 20 часов
Фольклорный ансамбль «Рождество» и группа Sax machine (Франция)

30 октября, 20 часов
Вокальный ансамбль Павла Шаромова и Эрик Мунг, вокал (Швейцария)

2 ноября, 19 часов
Ансамбль «Маркелловы голоса» и группа Six appeal (США). Грандиозный батл битбоксеров.

2 ноября, 21 час, Концертный холл Государственного концертного зала имени А.М. Каца
Art baden quartet (США)

А после выступления квартета джем-сейшн с другими участниками фестиваля.

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Автор: Лидия Осинцева
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Места: Новосибирская филармония
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