Новый формат: Новосибирская филармония устроит Shake Fest

Формат Shake Fest нетипичный: в каждом концерте оркестры и ансамбли по принципу батла столкнутся с известными исполнителями хайповой музыки — популярными музыкантами и рэперами Германии, России, США, Франции, Швейцарии.

В программе фестиваля:

24 октября, 20 часов

Филармонический камерный оркестр и Группа Einshoch6, хип-хоп (Германия)

Дирижер – Алим Шахмаметьев

Ведущий – Андрей Фролов

27 октября, 20 часов

Фольклорный ансамбль «Рождество» и группа Sax machine (Франция)

30 октября, 20 часов

Вокальный ансамбль Павла Шаромова и Эрик Мунг, вокал (Швейцария)

2 ноября, 19 часов

Ансамбль «Маркелловы голоса» и группа Six appeal (США). Грандиозный батл битбоксеров.

2 ноября, 21 час, Концертный холл Государственного концертного зала имени А.М. Каца

Art baden quartet (США)

А после выступления квартета джем-сейшн с другими участниками фестиваля.