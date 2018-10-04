Новосибирские фанаты не пойдут на концерт лидера Rammstein

Поклонников Тилля Линдемана отталкивает шокирующе высокая стоимость билетов и плохая организация.

Фанаты немецкого певца были морально готовы к цене в две-три тысячи рублей за его предстоящий декабрьский концерт, но реальность превзошла их ожидания: самый бюджетный обойдется в пять, а самый дорогой — в двенадцать, не считая сервисного сбора. Организаторы изначально не обьяснили, что именно входит в эту стоимость — каков точный формат мероприятия, проведет ли Линдеман автограф-сессию. В рассрочку билеты можно приобрести по цене от восьми тысяч восьмисот пятидесяти рублей за билет, тем не менее, по сравнению с московским новосибирский концерт можно считать бюджетным — в столице стоимость достигает тридцати пяти тысяч.