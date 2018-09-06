У неофициального гимна Новосибирска вышло продолжение

Владимир Черныш выложил на свое канале новую песню под названием «Однажды».

В интервью порталу «НГС» новосибирский музыкант поделился, что причиной для продолжения стал вопрос, который волновал его долгое время: «что случилось с персонажами той песни через десять лет?», «а потом пришла фраза: "Однажды ты откроешь дверь, и я войду"». Изначально легендарная песня была написана как гимн «Радио Юнитон», но текст не подошел — в нём ничего не было про радио. В 2003 году «В Новосибирске не разводятся мосты» впервые прозвучала на Дне города. Сейчас Владимир Черныш живет в Москве и сочиняет музыку и тексты песен для российских исполнителей.