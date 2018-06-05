Новосибирская Dodostar заняла третье место на российском финале «Детского Евровидения»

Девочки не расстроились и пообещали попытаться победить еще раз.

Возраст четырех участниц новосибирской поп-группы — от восьми до одиннадцати лет. На данный момент это самый лучший результат Dodostar, и третье место мотивирует их — он верят, что это «Евровидение» для них — не последнее. В интервью порталу «НГС» девочки признались, что не расстроились, и что самим выступлением довольны: «Понятно, все волновались, тряслись, да, это было, но когда мы вышли, мы собрались и сделали всё, что могли сделать».

В российском этапе победила участница из Барнаула Анна Филипчук — именно она представит нашу страну в Минске.